Nesta quarta-feira (28), um homem ainda não identificado morreu após colidir o carro contra um poste. O veículo que foi encontrado na BR-163, no sentido do bairro Maria Aparecida Pedrossiam em direção avenida Guaicurus chegou pegar fogo.

A vítima foi retirada de dentro do veículo por uma pessoa também ainda não identificada, e levou o homem até o posto Caravajo. O carro incendiou-se com todos pertences da vítima impossibilitando a identificação tanto dele quanto do veículo.

De acordo com o boletim de ocorrência, a polícia recebeu através de uma ligação que a placa do carro havia sido localizada, e o registro do carro está em nome de José Donizete Machado da Silva Jr do estado da Bahia, mas ainda não se sabe se ele seria o condutor.