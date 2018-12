Um homem não identificado pela polícia foi preso após tombar uma camionete Hilux no momento em que fugia da Polícia Militar Rodoviária no km-103 da MS-164 em Ponta Porã nesta sexta-feira (14).

O veículo Hilux foi visto no momento em que realizava uma manobra de retorno em uma estrada de acesso à rodovia. No momento que a guarnição da Polícia Militar Rodoviária (PMR) tentou realizar a abordagem, o autor fugiu.

Após 500 metros de perseguição, o condutor perdeu o controle do veículo que tombou. Ao se aproximarem da caminhonete, a equipe constatou que havia apenas um ocupante, que indagado da motivação da fuga, respondeu que iria aplicar o golpe do seguro.

O motorista afirmou que pegou o automóvel na cidade de Campo Grande (MS), próximo ao aeroporto internacional e iria leva-lo até a cidade de Ponta Porã (MS) e que pelo serviço receberia R$1 mil.

Após verificação minuciosa na camionete, foi constatado que as placas afixadas; o CRLV apresentado; o numeral do chassis e dos outros sinais identificadores eram falsos, sendo que após checagem foi confirmado que o veículo era produto de roubo/furto. Diante do exposto, foi dado voz de prisão ao autor, e juntamente com o veículo foram entregues na Delegacia de Polícia de Ponta Porã.