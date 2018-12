Adriel Augusto da Silva, 37 anos, morreu no final da tarde de quarta-feira (20) após ser atingido por uma facada na região do abdômen. O caso aconteceu no centro de Miranda, por volta das 17h e a vítima era conhecido no meio policial por ter diversas passagens por crimes.

De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito pelo assassinato fugiu do local e teria 47 anos de idade.

Adriel foi esfaqueado e conseguiu apenas dizer o apelido do homem suspeito enquanto recebia socorro médico. Ele seria encaminhado ao Pronto Socorro de Aquidauana, mas não resistiu e morreu antes da ação. A polícia civil investiga o caso.