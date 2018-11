Nesta terça-feira (20), Silvano Pedreira de Castro, 41 anos, cometeu suicídio com uma corda de nylon que amarrou nas vigas do teto de seu quarto. De acordo com o boletim de ocorrência, a mãe relatou que a vítima sofria de distúrbio mental, era diabético e já havia tentando em outras ocasiões se matar.

Ainda de acordo, com Diva Pereira de Castro, 67 anos, o filho teria almoçado normalmente e no período da tarde teria ficado sozinho em casa. Quando ela chegou na residência, ele estava com a porta do quarto trancada e não respondia o seu chamado. Quando seu irmão, Nelson Pedreira de Castro, 43 anos arrombou a porta e encontrou a vítima já sem vida.