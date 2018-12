O corpo estava com uma mangueira de jardim enrolada em no pescoço e as pernas dobradas no chão

Neste domingo (16), Alexandre Borges da Silva, 36 anos foi encontrado pendurado em um pé de manga em sua residência. O corpo estava com uma mangueira de jardim enrolada em seu pescoço e as pernas dobradas no chão. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima teria se desentendido com sua ex-mulher na sexta-feira (14) e desde então passou a ingerir bebidas alcoólicas.

Ainda segundo as informações, Alexandre ligou para sua ex-esposa, Cristina Cursi Ribeiro, 33 anos dizendo que iria se matar, mas ela não acreditou, pois em outras ocasiões ele já teria ameaçado cometer suicídio. A vítima também teria ligado para seu pai falando a mesma coisa, porém ele também não levou a séria por não ser a primeira vez que o filho falava em matar.

O corpo foi achado por um oficial de Justiça que esteve em sua residência para entregar uma medida protetiva expedida a favor da sua ex-mulher.