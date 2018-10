Na manhã desta terça-feira (16), por volta das 9 horas, um homem de 52 acabou morrendo depois de sofrer uma queda do telhado da casa onde morava, no bairro Jacy, em Campo Grande.

Paulino do Nascimento estava arrumando o telhado da residência, quando foi se escorar em uma viga de madeira sem perceber que estava podre, acabou caindo de uma altura de mais de quatro metros.

O homem teria caído com a cabeça em uma grade de proteção da piscina, uma testemunha disse que só ouviu o barulho dele caindo no chão, e quando viu a situação, imediatamente acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que, chegando no local, constatou o óbito. A vítima sofreu perda de massa cefálica com o impacto da batida.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Bairro Piratininga.