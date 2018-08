O homem encontrado morto na manhã de segunda-feira (6), próximo a avenida Gury Marques, foi identificado pela Polícia Civil de Campo Grande.

Claudemir Coenga de Oliveira, 31 anos, possui extensa ficha criminal e, segundo informações da assessoria da Polícia Civil, ele tem passagens e envolvimento com furto qualificado, tentativa de furto, porte ilegal de armas, estelionato, roubo, lesão corporal e falsa identidade.

Relembre o caso

O corpo de Claudemir foi encontrado por volta das 6h50 de ontem, em uma rua localizada entre a avenida Gury Marques e a avenida Zila Correa Machado, em Campo Grande.

Uma mulher que passava no local acionou a polícia ao encontrar o cadáver. Quando os policiais militares chegaram ao local, constataram que a vítima não possuia documentos, mas tinha diversas tatuagens (um dragão no abdômen e o nome "Inaaya" no braço esquerdo).

O corpo apresentava ferimentos e corte, provavelmente causados por faca ou instrumento parecido.