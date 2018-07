Ricardo de Souza Machado, 39 anos, se apresentou na delegacia de polícia em Dourados, onde confessou ter assassinado Jordão Pereira Coutinho, 24 anos, com um golpe de faca. O crime aconteceu no último domingo (22), no bairro Estrela do Leste no município. Aos policiais, ele alegou ter desferido o golpe para se defender da vítima.

De acordo com o Dourados News, Ricardo confessou que golpeou jovem no peito para se defender das agressões da vítima. Conforme o site, no domingo, Jordão estava sob efeito de drogas quando se aproximou do autor, e passou agredi-lo com pauladas.

Segundo o site de notícias, a vítima teria se irritado com Ricardo, após ele se negar a levá-lo até uma boca de fumo, para comprar mais entorpecentes. No momento, o autor estava com uma faca em mãos, que usava para quebrar gelo, e decidiu revidar as agressões desferindo um golpe no peito de Jordão.

A vítima chegou a correr e pedir socorro a populares próximo a uma conveniência, entretanto, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Ao saber da morte, Ricardo se escondeu em uma olaria abandonada, onde ficou por dois dias. Contudo, resolveu se entregar para a polícia nesta semana.

Em seu depoimento, Ricardo alegou ter matado Jordão para se defender e ainda afirmou que está arrependido. Após depor, o autor foi liberado e irá responder pelo assassinato em liberdade.