Um homem de 27 anos foi atingido por "paneladas" pela esposa na noite deste domingo (22), na Vila Taquarussu, em Campo Grande.

Alisson Sampaio Barros e Thais Zarates Pantoja, 26 anos, convivem há três anos em um relacionamento cheio de brigas, segundo boletim de ocorrência.

O casal estava bebendo em casa, quando começaram a discutir. De acordo com Alisson, a mulher começou a agredi-lo com diversos golpes usando uma panela, causando lesões no braço e na boca dele. Além disso, a autora pegou uma faca e ameaçou Alisson dizendo que iria matá-lo.

O homem afirmou aos policiais que vizinhos presenciaram as agressões, disse ainda que a companheira é muito agressiva e já o teria agredido outras vezes.