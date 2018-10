Na noite de quarta-feira (17) um homem foi assassinado a tiros na esquina das avenidas Coronel Antonino e Castelo Branco, em Campo Grande.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, Claudinei Seixas, 27 anos, foi morto com quatro disparos, sendo que dois foram na cabeça. Uma testemunha disse aos policiais que um carro, de cor branca ou prata, rondando o local do crime.

Informações repassadas aos policiais, ainda não confirmadas, dizem que um homem saiu correndo com uma arma no punho e entrou em um carro para fugir.

O corpo de Claudinei foi encontrado caído na esquina das vias e a morte foi constatada assim que os policiais chegaram. Uma equipe do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também esteve no local. O caso será investigado.