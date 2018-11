Alessandro Coimbra, 41, o homem foi assassinado na madrugada deste domingo (11), em Três Lagoas, com três golpes de faca.

De acordo com o boletim de ocorrência,os dois estavam em um bar e aconteceu uma discussão. A vítima deixou o local e seguia para sua residência a pé, mas foi perseguida pelo suposto autor.

O suspeito foi até a casa do homem em uma moto e começou a gritar no portão mandando que ele saísse do imóvel. Para se defender, a vítima se apossou de uma enxada que encontrou na rua e novamente começaram a discutir. O autor que estava com uma faca acabou golpeando Alessandro três vezes, e o homem morreu no local. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas o homem não resistiu aos ferimentos.

O autor não foi encontrado e não se sabe as causas da briga entre os dois.