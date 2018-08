Willians Ribeiro de Oliveira, 36 anos, foi atingido por um disparo de arma de fogo no peito. O caso aconteceu nesta terça-feira (21), no município de Dourados. O suspeito de ter atirado na vítima ainda não foi identificado.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi acionada por populares e informaram que um homem havia sido alvejado, e que o tiro atingiu o lado direito do peito de Willians, próximo ao mamilo.

O socorro foi até o local e encaminhou a vítima para o Hospital Vida da cidade. Uma equipe da Polícia Militar também foi acionada para atender a ocorrência. Contudo, devido à gravidade do ferimento de Willians, os policiais não puderam perguntar quem poderia ter sido o autor do disparo.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário de Dourados.