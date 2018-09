Militares da Polícia Militar Ambiental (PMA) de Campo Grande autuaram na quarta-feira (26) um homem que extraia madeira utilizando dois motosserras de forma irregular, no município de Sidrolândia.

De acordo com informações da PMA, o infrator, de 49 anos, que mora em Dois Irmãos do Buriti, derrubou algumas árvores em uma propriedade com as máquinas sem documentação.

O fazendeiro possuía licença para a derrubada da madeira, mas o infrator que fazia o corte não possuía Documento de Porte e Uso (LPU), que é a licença ambiental para transporte e utilização deste tipo de motosserra, o que se caracteriza como crime.

O empreiteiro foi autuado administrativamente e multado em R$ 2 mil e responderá por crime ambiental de uso de motosserra sem documento ambiental, com pena prevista de três meses a um ano de detenção e por exploração ilegal de madeira, que prevê pena de seis meses a um ano de detenção.