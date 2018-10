Militares da Polícia Militar Ambiental (PMA) de Batayporã foi acionada na sexta-feira (12), para realizar o resgate de um cachorro que estaria sofrendo maus-tratos, no bairro Pedro Pedrossian, na região do parque de exposição do município.

De acordo com a PMA, testemunhas informaram que o cachorro foi abandonado no local e estaria muito doente. Os militares verificaram que o animal, sem raça definida, estava extremamente debilitado, pois estava sem água, alimento e doente.

O cachorro foi encaminhado ao Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), para ser atendido. A equipe iniciou trabalhos, no sentido de localizar quem havia abandonado o animal.

Neste sábado (13), a PMA localizou o infrator, de 53 anos, residente em Nova Andradina, que foi autuado administrativamente e multado em R$ 500,00. O autuado também responderá por crime ambiental de maus-tratos a animais. A pena é de três meses a um ano de detenção.