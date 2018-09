Djalma Marinho Umburana foi condenado a 18 anos e nove meses de prisão em regime fechado pela morte da ex-mulher Andrea Regina Moreira Cavalcante. O caso aconteceu em abril de 2016 em Nova Andradina. O casal havia se separado, quando a vítima retornou na residência onde morava, para pegar seus pertences, porém, ao chegar no local foi agredida com socos e chutes na cabeça.

Andrea foi socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros da cidade e encaminhada ao Hospital Vida localizado no município de Dourados. Contudo, não resistiu aos ferimentos e morreu. O julgamento de Djalma aconteceu na última sexta-feira (31), e o juiz Walter Arthur Netto considerou o autor como culpado.

De acordo com o Dourados News, o autor não aceitava o fim do relacionamento e estava sendo investigado por homicídio doloso. Djalma teria dificultado a defesa da ex-companheira, e ainda a fez acreditar que ele não estaria na casa, no momento em que ela fosse pegar seus pertences.

Contudo, ao chegar no local, foi surpreendida pelo ex-marido, que em seguida passou a agredi-la. O autor foi preso um mês após o ocorrido, e estava se escondendo em uma propriedade rural no município de Bataiporã.