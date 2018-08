Na tarde de terça-feira (7), um homem, 39 anos, foi preso pelos militares do 8º Batalhão de Polícia Militar, após ter furtado um cofrinho da campanha de ajuda ao Hospital do Amor, em Nova Andradina.

De acordo com informações do Nova News, um comerciante acionou a polícia dizendo que um indivíduo teria furtado de dentro de seu estabelecimento o cofrinho do hospital.

A equipe policial foi até o local, na rua Milton Modesto, e encontrou o suspeito do furto sendo contido por populares. Com o homem foi encontrado o cofrinho já destruído, com R$ 12,55, valor total das doações.

O autor do furto, que já cumpriu pena no Estabelecimento Penal de Nova Andradina e havia sido colocado em liberdade no sábado (4), foi encaminhado para a delegacia de Polícia onde seriam tomadas as devidas providências.