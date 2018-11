Na manhã desta segunda-feira (26), o Corpo de Bombeiros foi acionado, para fazer a retirada do corpo de André Luiz dos Santos, 42 anos, que foi encontrado boiando no rio Taquari, na cidade de Coxim.

O corpo foi encontrado por um morador da região, próximo a fazenda Lageado, a cerca de nove quilômetros do município.

A reportagem do JD1 Notícias entrou em contato com a assessoria de comunicação da 1ª Delegacia de Polícia de Coxim, e foi informado que ainda não se sabe o que pode ter acontecido com André. O delegado está esperando os laudos da pericia para poder esclarecer melhor o caso.