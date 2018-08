Um homem de 36 anos que não teve a identidade revelada foi encontrado ferido na sexta-feira (10), dentro de uma cova, no cemitério Santa Cruz, em Corumbá.

De acordo com informações do site Corumbá Agora, a vítima apresentava um ferimento na face. O homem foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado para o pronto-socorro municipal.

Até o momento não sabe como ele teria ido parar dentro da cova. A Polícia deve acompanhar o caso.