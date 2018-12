Um homem de aproximadamente 35 anos, ainda não identificado, foi morto a tiros na madrugada deste domingo (9), na região de fronteira entre o Brasil e o Paraguai. Marcas no corpo da vítima indicam que ao menos 15 disparos foram efetuados e que ele tenha sido torturado.

O homem foi encontrado morto com as mãos e pés amarrados, em Sanga Puitã, distrito de Ponta Porã. A equipe policial foi acionada por meio de uma ligação anônima, segundo informações do site ABC Color. Moradores da região relataram ter visto uma caminhonete, com placas brasileiras, se aproximando do local, na madrugada.

A suspeita é de que o corpo tenha sido abandonado no local após execução e o veículo retornado para o lado brasileiro.

Os disparos provocaram ferimentos por todo o corpo da vítima. A suspeita é de que o homem, que possuí diversas tatuagens e usava bermuda de cor azul, seja brasileiro. O caso está sendo investigado.