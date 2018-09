A vítima foi morta com golpes de faca no pescoço

Um homem ainda não identificado foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira (14), em um buraco às margens de uma estrada, em Dourados.

Informações preliminares apontam que o homem foi morto com golpes de faca no pescoço e estava com as mãos amarradas. Ele aparenta ter 30 anos.

O corpo foi encontrado por populares que acionaram a Polícia Militar. Equipes da polícia estão no local fazendo levantamentos.