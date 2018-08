José Rodrigues Chaves, 35 anos, foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira (6), dentro do apartamento onde morava localizado na rua Bahia, no bairro Monte Castelo de Campo Grande. A vítima foi encontrada por funcionários da casa de bolos, que se assustaram ao se deparar com o local sujo de sangue.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima era gerente de uma loja de ferramentas e não havia ido trabalhar. Estranhando o desaparecimento, a empregadora de José entrou em contato com os funcionários de uma empresa de bolos, que fica abaixo do apartamento onde o homem morava.

Os funcionários da empresa então subiram para o apartamento e, ao se aproximar, avistaram manchas de sangue espalhadas pela parede e a porta do local, entre aberta. Assustados com a cena, as testemunhas acionaram uma equipe da Polícia Militar (PM).

Quando os militares chegaram, entraram no local e encontraram a vítima no quarto com golpes de faca pelo corpo. Conforme o registro, uma equipe da perícia foi acionada e constatou que havia oito perfurações no lado direito do peito de José, um corte nas costas e outro na parte esquerda do peito.

Segundo a ocorrência, a orelha da vítima estava rasgada. Uma faca, que possivelmente foi usada para matar José, foi encontrada e apreendida pela polícia. A Polícia Civil também esteve no local.

Além da faca, os policiais ainda apreenderam um short feminino sujo de barro, um casaco e uma camiseta que estavam sujos de sangue. Ainda conforme a ocorrência, na noite do crime, José havia saído para uma festa onde encontrou dois amigos. De lá, foram para um bar localizado na Orla Morena, em Campo Grande.

Após algum tempo, os dois amigos de José foram embora e ele ficou na companhia de outros dois homens desconhecidos. Depois do fato, a vítima não foi mais vista. O caso está sendo investigado.