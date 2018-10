Uma moradora de Costa Rica foi assassinada com pelo menos dez tiros, crime aconteceu na madrugada de domingo (30), depois que a vítima se negou a voltar com seu ex-namorado. A jovem identificada como Ana Paula Marçal não teve tempo de se fugir para evitar o pior.

Seu ex-namorado era conhecido na cidade como Thiago Ble-ble, ele teria ido até a casa da jovem e pedido para volta com o namoro, ele teria chegado em um carro prata que era dirigido por outra pessoa. E do portão, Thiago de Jesus pediu para voltar, mas a jovem que não imaginava o que iria acontecer não quis, foi quando ele entrou e foi até a porta da sala, sacou a arma e efetuou vários disparos contra a vítima que estava sentada no sofá.

Antes de fugir, ele efetuou disparos nos pneus do carro estacionado na garagem, para que não conseguissem realizar o socorro. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas a jovem acabou morrendo antes de chegar ao hospital. Conforme informações da Polícia Militar, a vítima foi atingida por dez tiros, sete deles na região do tórax.

Horas depois, o carro utilizado no crime foi encontrado abandonado em uma estrada vicinal da cidade, e dentro do carro os militares encontraram Thiago morto com um tiro no peito. A arma utilizada na morte da ex estava ao lado do corpo. A polícia trabalha com a hipótese de suicídio.