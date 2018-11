Dailo Souza Santos da Silva, 36 anos, foi encontrado morto na região da antiga rodoviária de Campo Grande. Ele teria sido alvejado com um tiro no peito durante a madrugada desta segunda-feira (5).

Segundo informações do boletim de ocorrência, o corpo foi encontrado em decúbito dorsal, com perfuração no coração, provavelmente com um tiro de arma de fogo. Policiais militares, civis e a equipe da perícia técnica estiveram ao local e apontaram que o homem teria sido alvejado em curta distância.

A região é conhecida pela movimentação intensa de usuários de drogas. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), também foi chamada e o médico constatou o óbito.

O corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). Não existem informações sobre suspeitos ou a causa do crime. A Polícia Civil segue investigando o caso que foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro.