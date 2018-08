Ele estava no quarto e foi encontrado pela mãe

Nivaldo Rezende Barros, 33 anos, foi encontrado morto pelos familiares nesta terça-feira (17). O caso aconteceu no bairro Coronel Antonino de Campo Grande. A vítima estava seminua deitada sobre a cama.

De acordo o boletim de ocorrência, a mãe de Nivaldo – que teve a identidade preservada – que mora com ele, foi até o quarto do filho, onde tentou acorda-lo. No entanto, a vítima não se movia.

Assustada, a mulher saiu do quarto e chamou uma vizinha para ajuda-la. Contudo, quando retornou ao local o filho continuou deitado. Uma equipe da polícia foi acionada e ao chegar na residência, a vítima já estava sem sinais vitais.

O Nivaldo estava apenas com uma camiseta e sem as vestimentas na parte de baixo. No local, os policiais foram informados de que a vítima bebia, fumava e não usava medicamentos.

O caso foi registrado na Segunda Delegacia de Polícia Civil de Campo Grande, como morte a esclarecer.