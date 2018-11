Isaias Siqueira Filho, 48 anos, foi executado a tiros por pistoleiros na noite de quarta-feira (28) em Ponta Porã. A vítima que é de Dourados estava na cidade acompanhado de mais três pessoas e seguia para uma festa de aniversário.

Segundo informações do site Porã News, Isaias estava em uma caminhonete e ao estacionar o veículo na avenida Brasil, foi atacado por pistoleiros que estavam em um veículo GM-Onix. Os assassinos dispararam pelo menos 17 vezes com pistolas 9mm. Isaiais morreu no local.

Durante o ataque Cassandra Lopes, 38 anos, que também estava na caminhonete ficou ferida e posteriormente foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para o hospital Regional.

As outras duas pessoas cujos nomes não foram divulgados pela policia escaparam do ataque, pois, se deitaram no banco traseiro do veículo.

Minutos após a execução, policiais militares e integrantes do Corpo de Bombeiros foram informados de que um veiculo da marca GM-Onix se encontrava em chamas nos fundos do bairro da Mooca. Os investigadores do Setor de Investigações Gerais (SIG) foram até o local, afim de identificar os autores da execução.

O crime pode ter relação com ajuste de contas do crime organizado que atua na região de fronteira com o Paraguai.