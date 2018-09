Um homem paraguaio foi executado a tiros por pistoleiros no sábado (22), na fronteira do Brasil com o Paraguai. O corpo da vítima foi encontrado em estrada vicinal, que leva a colônia Potrero Sur, em Zanja Pytã, cidade vizinha da fronteira com Ponta Porã.

De acordo com informações do Porã News, o corpo de Merando Rodas Ortiz foi encontrado por moradores próximos do local. Eles acionaram os investigadores da Divisão de Homicídios e da Polícia Técnica da Polícia Nacional do Paraguai em Pedro Juan Caballero que em durante levantamentos, constataram que o homem foi atingido nos ombros e rosto por vários disparos de arma de fogo.

A polícia informou que o crime possivelmente ocorreu na madrugada de sábado.

O crime será investigado pela Divisão de Homicídios. A suspeita é que a execução possa ser de algum ajuste de contas.