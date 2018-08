Ele estava conversando com amigos na rua quando foi atingido pelos disparos

Um homem de 31 anos foi executado na noite do ultimo domingo (12) enquanto estava conversando com amigos em uma rua na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero na fronteira com Ponta Porã. A vítima foi atingida por dois tiros na cabeça.

De acordo com informações do site Porã News a vítima foi identificada como Alejandro Araujo, ele chegou a ser socorrido pelos bombeiros, mas chegou ao hospital sem vida.

Conforme a imprensa local Alejandro estava conversando com um grupo de amigos quando foi atingido por dois disparos de pistola 9mm na altura da cabeça. Agentes da Divisão de Homicídios e da Polícia Técnica recolheram duas capsulas de munição e imagens de câmeras de segurança da região a fim de identificar o autor que estaria transitando a bordo de um veiculo cor branca que após os disparos fugiu do local tomando rumo Ignorado.

Os investigadores acreditam se tratar de um crime passional, mas não descartam outras hipóteses que serão investigadas pela Direção de Investigação Criminal de Casos Puníveis da polícia paraguaia.