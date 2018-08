A vítima foi morta com várias facadas e teve a mão direita decepada

Na madrugada de terça-feira (27), mais um corpo foi encontrado por moradores da colônia Cerro Coraí, situada a 15 km da fronteira com Ponta Porã. Populares encontraram o corpo em meio à vegetação e alertaram os agentes da Divisão de Homicídios.

Aparentemente, a vítima teria sido levada ao local e executada nas proximidades do rio Aquidabam, o homem, que ainda não foi identificado, foi morto com várias facadas e teve a mão direita decepada. Os assassinos esconderam o corpo em meio à vegetação.

De acordo com o site Porã News, devido à brutalidade da execução, a polícia local não descarta a possibilidade de que a morte possa ter relação com um ajuste de contas. Agentes da Divisão de Homicídios foram ao local e realizaram os procedimentos de rigor e encaminharam o corpo da vítima ao IML do Hospital Regional de Pedro Juan Caballero a espera que familiares realizem o reconhecimento.

Mais este caso de assassinato na fronteira com o Paraguai deixa a população de Ponta Porã e região em estado de alerta. O crescente número de mortes está assustando moradores da fronteira.