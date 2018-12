Marlon Martins de 38 anos, conhecido como "Magrão" foi executado nesta sexta-feira (7), depois que desconhecidos chegaram na casa dele no Grande Marambaia, em Ponta Porã e pediram para falar com ele. Quando ele saiu para atender os homens foi executado com diversos tiros. Este é o terceiro caso nos últimos três dias registrado na fronteira.

Segundo informações da polícia, ele estava na casa com a empregada e um bebê no momento da execução. A empregada doméstica da residência ainda acionou o Corpo de Bombeiros, mas quando os socorristas chegaram Marlos já estava morto. Não há pistas dos pistoleiros.