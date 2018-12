Ednei Francisco de Arruda, 18 anos, conhecido como “Bichão”, foi executado com vários tiros na madrugada desta quinta-feira (20) em frente ao Terminal Rodoviário de Ponta Porã. O crime ocorreu no “Bar da Tia” e o pistoleiro acertou a vítima com seis disparos de pistola 9mm.

De acordo com o site Porã News, o assassino pilotava uma moto vermelha, que ao se aproximar do bar viu a vítima bebendo com amigos. Após isso o pistoleiro atirou e executou “Bichão”, fugindo logo em seguida. O Corpo de Bombeiros foi acionado e ao chegar no local constatou o óbito.

A vítima era corumbaense e havia se mudado a pouco tempo para a cidade e trabalhava em um estábulo de Ponta Porã. A polícia investiga o caso.