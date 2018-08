Na noite de sexta-feira (24), um vendedor de pneus foi assassinado com mais de 40 disparos de pistola 9mm, na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero, fronteira com Ponta Porã-MS.

De acordo com informações do site Ponta Porã Informa, a vítima fatal foi identificada como Wilian Rodrigo Esteche Mendoza, residente no bairro Jardim Aurora. Wilian estava a bordo de um carro, com placas do Paraguai.

No momento do crime, a vítima estava acompanhada de Carmelo Rafael Florencio Paez, 21 anos, que foi ferido com um tiro na cabeça e outro no abdômen, sendo socorrido e levado ao Hospital Regional da cidade. De acordo com o médico Guilherme Salcedo, Carmelo está estável e consciente.

Até o momento, não há informações sobre os atiradores. A polícia foi acionada para fazer os procedimentos legais.