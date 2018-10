O mestre de capoeira, Romualdo Rosário da Costa, 63 anos, foi morto com 12 facadas na madrugada desta segunda-feira (8), em Salvador – Bahia, após manifestar apoio ao PT.

A vítima e o autor, identificado como Paulo Sérgio Ferreira de Santana, 36 anos, estavam em um bar na região central da cidade quando Paulo começou a gritar palavras de apoio ao candidato a Presidência da República, Jair Bolsonaro (PSL).

Segundo a nota divulgada pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia, Romualdo teria respondido que "ali, as pessoas preferiam o Partido dos Trabalhadores (PT)". Após o fato, Paulo foi até sua residência para buscar uma faca, ao retornar, desferiu 12 golpes nas costas de Romualdo que morreu no local, um parente do mestre de capoeira também foi agredido com golpes de faca, Germínio do AMOR Divino, 51 anos, foi encaminhado para um hospital.

O autor fugiu do local, mas foi localizado pela PM nesta manhã. Na delegacia, ele relatou que foi xingado e que estava consumindo bebida alcoólica desde o início da manhã de domingo (7). Ele disse que está arrependido do que fez.

A delegada responsável pelo caso, Milena Calmon, disse que vai ouvir outras testemunhas para ajudar a esclarecer e informou ainda que Paulo tinha envolvimento com outros dois casos de discussões em 2009 e 2014.