Luciano Garcia Murgi, 42 anos, morador de Dourados, foi morto com pelo menos 15 golpes de faca, na madrugada deste domingo (15)

A vítima já era bem conhecido da polícia, com várias passagens, Luciano acabou brigando com familiares no início da noite de ontem e expulsou todos de casa.

O corpo foi encontrado caído entre a calçada e o asfalto, por um morador da região, por volta das 4h30 deste domingo. A polícia foi acionada, mas a vítima não apresentava sinais vitais.

A pericia esteve no local, e de acordo com o Dourados News, foram 15 golpes de faca, sendo dez na parte frontal e cinco na região das costas.

O corpo de Luciano foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Dourados, para fazer o exame de necropsia, não é possível determinar a hora do assassinato, pois um vizinho realizou uma festa que terminou por volta de uma hora da madrugada e afirmou não ter visto nenhum movimento estranho.