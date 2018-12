Na madrugada deste domingo (9) Eder Montania, 36 anos, acabou sendo morto a facadas pelo seu cunhado, no bairro Jardim Aeroporto. Logo após o crime, o suspeito fugiu em um veículo Gol branco e até o momento não foi localizado pela polícia.

A mulher e a irmã da vítima, que é casada com o autor, presenciaram o crime. De acordo com o boletim de ocorrência, os dois casais estavam ingerindo bebidas alcoólicas, quando começou uma discussão entre os cunhados.

Os dois começaram a se agredir fisicamente com socos e chutes, em frente a casa onde estavam, as esposas tentaram separar a briga, quando perceberam que o autor identificado como Alex Bogado Segovia estava como uma faca nas mãos, e acabou desferindo quatro golpes no abdômen do lado esquerdo, Eder acabou morrendo na hora.

A faca utilizada no crime ficou jogada no chão ao lado da vítima, o autor fugiu do local em um carro branco, e a polícia investiga o caso.