Jonas do Carmo Dantas, 59 anos, foi socorrido depois de ser picado por uma cobra nesta terça-feira (04), em uma fazenda na zona rural de Alcinópolis. Os militares do Corpo de Bombeiros foram acionados para socorrer uma vítima de picada de cobra na fazenda Canaã, no entanto, Dantas já estava sendo transportado e a viatura teria apenas que ir ao seu encontro na BR-359.

Os bombeiros encontraram o veículo que trazia Jonas no distrito de Silviolândia, onde realizaram os primeiros atendimentos, em seguida o encaminharam ao Pronto Socorro do Hospital Regional Álvaro Fontoura Silva.

Segundo informações com o site CoximAgora, Jonas estava aplicando veneno em um bananal na propriedade quando recebeu a picada no joelho da perna direita de uma cascavel ou jararaca.

Orientações

Animais peçonhentos, ou seja, aqueles que produzem peçonha ou veneno, são muito comuns em zonas rurais, mas também estão presentes em áreas urbanas. E acidentes envolvendo picada desses animais são relativamente frequentes. Saiba o que fazer para evitá-los ou como proceder se isso ocorrer.

Geralmente, as cobras picam do joelho para baixo, portanto, o uso de botas de cano alto evita até 80% dos acidentes. Mas, antes de calçá-las, verifique se dentro delas não há cobras, aranhas ou outros animais peçonhentos. Verifique toalhas de banho e roupas de cama. Evite andar descalço, se você viver em áreas de ocorrência desses animais.Proteja as mãos, não enfie as mãos em tocas, cupinzeiros, ocos de troncos etc. Use um pedaço de pau se for preciso.