Um homem de 33 anos foi preso em flagrante na segunda-feira (19) suspeito de estuprar as próprias filhas, de nove e 10 anos, no Bairro Benfica, em Juiz de Fora, Minas Gerais.

As crianças revelaram os abusos à avó materna, de 65 anos, e disseram que o pai as obrigava a usar medicamentos para inibir a dor durante os atos sexuais.

A idosa disse à PM que os abusos ocorriam em dias alternados com as duas crianças, no quintal de casa, durante a madrugada. Uma das netas contou à avó que os abusos já duravam cerca de dois anos, desde quando moravam em outro bairro. O pai obrigava as irmãs a usarem pomadas para diminuir as dores durante os abusos. Ela indicou aos policiais o local em que o suspeito escondia os medicamentos.

A garota ainda contou à PM que enquanto eles realizavam rastreamento, o pai dela esteve em casa e pediu para a filha “falar que ela tinha um namoradinho na escola e que já mantinha relação sexual com ele”, conforme relato.

A mãe das garotas, de 29 anos, declarou aos policiais que não tinha conhecimento dos abusos praticados pelo marido, mas que desconfia do ciúme excessivo dele com as filhas, já que ele não estava deixando as crianças irem à escola ou andarem pela rua.

As meninas foram levadas para o Hospital de Pronto Socorro (HPS) e a médica emitiu um laudo confirmando a conjunção carnal apenas para uma delas. Os outros exames, no entanto, serão enviados para a Polícia Civil, que vai investigar o caso.

O homem foi preso em flagrante e levado para o Centro de Remanejamento do Sistema Prisional (Ceresp) de Juiz de Fora.