O pai disse que a filha consentia com os atos

Um homem – que não teve a identidade revelada – foi preso nesta sexta-feira (31), por estuprar e engravidar a filha de apenas 11 anos de idade. O caso aconteceu no município de Anastácio. A criança já está no quinto mês de gestação.

De acordo com o “O Pantaneiro”, o delegado da Polícia Civil da cidade, Jackson Vale, informou que a prisão preventiva do suspeito já foi decretada para continuar as investigações.

Conforme o site de notícias, o homem pretendia ir para o Rio Grande do Sul. O pai ainda está proibido, por meio de uma determinação judicial, de se aproximar da filha. Contudo, ao receber o documento com a informação, rasgou e fugiu.

Os policiais do Setor de Investigações Gerais (SIG), realizaram rondas pela cidade, conseguiram encontrar o homem e prender. Já na delegacia, o suspeito confessou ter abusado da filha, dizendo que ela consentia com os atos.