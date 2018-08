A vítima estava trabalhando e, até a chegada dos guardas, não sabia do furto

Richard Wagner, 37 anos, foi preso após quebrar a janela do carro de uma funcionária de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), na região do Bairro Caiçara, e furtar alguns pertences, no final da manhã desta quarta-feira (22).

Populares viram o autor, que é foragido da justiça, com atitudes suspeitas, olhando no interior dos carros que estavam estacionados ao redor da UPA e acionaram a Guarda Municipal.

Quando a equipe da guarda chegou, Richard já estava próximo a Escola Municipal Tertuliano Meireles, carregando uma mala. Dentro da mala estavam os pertences da vítima onde encontraram, também, o número para contato. Um dos guardas ligou para a funcionária que estava trabalhando e, até então, não sabia do furto.

De todos os pertences furtados, a vítima deu falta de uma nota de R$ 10,00. Após o flagrante, Richard foi encaminhado para a 6ª Delegacia de Polícia da capital.