A Força Tática da Polícia Militar prendeu nesta terça-feira (23), um traficante, não identificado, flagrado com pouco mais de 41 quilos de maconha, haxixe e cocaína em um veículo GM/Prisma, abordado próximo à cidade de Nova Andradina.

Os policiais foram acionados através da ALI (Agência Local de Inteligência), que foi instruída pela Polícia Militar de Fátima do Sul para localizar e abordar um veículo sob suspeita de estar transportando drogas.

O veículo foi monitorado desde a cidade de Deodápolis onde havia sido abordado pela PM de Fátima do Sul. Em Nova Andradina o carro foi localizado na Rua Espírito Santo, em uma pousada, onde o motorista do carro foi encontrado no pátio do estabelecimento.

Os policiais efetuaram buscas no quarto onde o suspeito havia se hospedado, mas nada foi encontrado. Contudo, após buscas no veículo os policiais localizaram um fundo falso na caixa de estepe do veículo.

O veículo teve de ser levado para uma oficina da cidade para que as drogas fossem retiradas. No total foram encontrado 62 tabletes de maconha, que pesaram 41,8 kg. Mais nove tabletes de haxixe que pesaram 3,8 quilos e 4,6 quilos de cocaína. O homem foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.