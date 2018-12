Ele ainda estava com um tablete de maconha na mochila

Edilson Pietro Fernandes, 56 anos, foi preso na noite de terça-feira (4) na rodoviária de Campo Grande com drogas no sapato e na mochila. Ele estaria oferecendo o entorpecente para passageiros do local e foi preso em flagrante.

Segundo informações do boletim de ocorrência, Edilson foi abordado por dois guardas municipais que faziam rondas na rodoviária. Ele tirou os sapatos e 20 papelotes de cocaína foram contabilizados. Na mochila de Edilson um tablete e uma poção de maconha pesando 346 gramas também foi localizado, além de um valor em dinheiro de R$216.45.

O suspeito confessou o comércio de drogas e afirmou que comprou o entorpecente de um homem identificado como “Dilso da Moreninha”. Uma estrangeira que estava próxima disse que o suspeito havia lhe oferecido o produto.

Diante dos fatos, o suspeito foi preso e encaminhado a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Piratininga, para providências judiciais.