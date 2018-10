Na madrugada desta segunda-feira (1º) uma picape carregada com mais de 40 caixas de cigarros contrabandeados do Paraguai foi apreendida pela equipe da Rádio Patrulha de Nova Andradina. O motorista de 35 anos, que não teve o nome revelado, foi preso.

Os policiais estavam na rotatória da MS-276, na altura do quilômetro 172, por volta das 4h, quando abordaram o veículo carregado com as caixas de cigarros.

De acordo com a Polícia Militar, o homem informou que pegou a carga de cigarros em Pedro Juan Caballero e pretendia levar até a cidade de Presidente Prudente em São Paulo. O motorista disse ainda aos policiais, que foi contratado por uma pessoa desconhecida e que receberia a quantia de R$ 800 pelo transporte.

No veículo, os policiais acharam um rádio transmissor que estava conectado ao sistema de som do veículo, Os policiais também encontraram R$ 300 reais em um embrulho com cigarros que o autor havia jogado.

O autor ainda ofereceu dinheiro aos policiais para sua liberação e da carga. No momento da abordagem, o veículo seguia no sentido à Amandina que fica perto de Nova Andradina. O motorista e o veículo carregado com a mercadoria foram levados para a Polícia Federal de Dourados.