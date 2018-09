Policiais Militares Ambientais de Costa Rica realizavam fiscalização ambiental preventiva à caça ilegal e outros crimes ambientais na região do entorno do Parque Estadual das Nascentes do Rio Taquari, no município e prenderam um homem com um rifle e munições.

O infrator de 27 anos, residente em Costa Rica, foi abordado na quinta-feira (6) à tarde, em uma motocicleta e transportava um rifle calibre 22, com seis munições. A arma e as munições não possuíam documentação e foram apreendidas.

Apesar de ele ter negado, a PMA suspeita que o homem praticaria caça na região. Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido, juntamente com o material apreendido, à delegacia de Polícia Civil de Costa Rica, onde foi autuado em flagrante por crime de porte ilegal de arma. A pena para este crime é de dois a quatro anos de prisão.