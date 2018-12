Um homem de 24 anos foi preso por tráfico de drogas, na rodovia MS-164, próximo à cidade de Sidrolândia, ao transportar 13 quilos e 500 gramas de skunk, a "supermaconha". O fato ocorreu na segunda-feira (3).

De acordo com o site Maracaju Em Foco, uma equipe da Polícia Militar Rodoviária , estava em fiscalização na rodovia quando flagrou o motorista de um veículo Fiat/Uno, de cor vermelha, com placas de Pugmil, no Tocantins, transportando a droga. Ele disse que estava indo de Ponta Porã em direção ao estado de Minas Gerais.

Em vistoria pelo carro, os agentes encontraram, no porta malas, duas malas de viagem com 30 tabletes de "supermaconha", totalizando os 13,5 quilos. O jovem disse que estava em Ponta Porã, quando uma pessoa desconhecida ofereceu R$ 2 mil para ele levar a droga para Belo Horizonte, tendo aceitado a proposta.

O traficante, o entorpecente e o veículo foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Federal de Ponta Porã para as providências.