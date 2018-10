Um pedestre passava pelo local, e viu o momento que o homem estava com seu órgão genital para fora

Um homem de 57 anos foi preso ontem (8), depois de ser flagrada se masturbando no meio da rua, no bairro Nova Lima, em Campo Grande. Ele havia tirado suas partes intimas para fora e observava mulheres e crianças passando pelo local.

Um pedestre passava pela rua Monte Alegre, esquina com a Rua Celina Bais Martins, viu o momento que o homem estava com seu órgão genital para fora, ele ficava se acariciando, e chamou a polícia. Ele tentou fugir, mas a testemunha acabou alcançando ele e esperou a chegada dos policiais que fizeram o encaminhamento dele para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) da região central.

As mulheres que passavam pelo local ficaram assustadas. O homem tentou fugir, mas foi alcançado pelo pedestre e levado para a delegacia de polícia por policiais militares. O ato obsceno é crime e está previsto no Código Penal, no seu artigo 233, que diz: “Praticar ato obsceno em lugar público, ou aberto ou exposto ao público, a pena vária de três meses a um ano, ou multa”.