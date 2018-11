Por volta das 19h do sábado (17), um homem identificado como Orestes José da Silva, 38 anos, foi preso em flagrante por se masturbar na frente de crianças e mulheres que estava próximas a um ponto de ônibus da rua Ana Luiza de Souza, no bairro Pioneiros.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, uma testemunha acionou uma viatura da Guarda Municipal que fazia patrulhamento na região e contou sobre o fato. O homem estava deitado embaixo de uma árvore, perto de um ponto de ônibus, ele estava com a calça abaixada e se masturbava sem se incomodar com a presença de transeuntes, inclusive crianças e mulheres.

Os guardas foram até o local e constataram o crime de ato obsceno. Orestes foi preso e encaminhado a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Piratininga para providências.