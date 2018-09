Um homem – que não teve a identidade divulgada –, foi preso na última terça-feira (4), suspeito de agredir o filho de apenas oito meses. O caso aconteceu na segunda-feira (3), em São Paulo. A criança foi levada para o Hospital Santa Marcelina e apresentava vários hematomas pelo corpo, como mordidas e fratura exposta na costela.

De acordo com as informações do G1 SP, a mãe da criança – que também não teve o nome revelado – foi quem levou o bebê para o hospital após ver as marcas no corpo do filho, durante a amamentação.

Aos policiais da Polícia Militar (PM), ela disse que o marido havia colocado a vítima para dormir e saiu para trabalhar, por volta das 21h da última segunda-feira. Contudo, relatou que pensava que as lesões teriam sido causadas pelo filho de 5 anos. A mulher foi presa.

A criança de 5 anos contou aos policiais que o pai teria batido no irmão com tapas, socos e mordidas. Uma equipe do Conselho Tutelar também foi à casa da família. Os militares realizaram buscas pelo suspeito, que após ser encontrado, disse que agrediu o filho derrubando-o no chão e mordendo-o.

Ainda conforme o site de notícias, a motivação do crime seria porque o bebê chorava muito e atrapalhava o sono do agressor.