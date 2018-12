Delegado vai ouvir o envolvido, para apurar como a vítima foi levado até o local onde foi executado com vários golpes de faca

Um paraguaio é procurado pela Polícia Civil, depois de ter executado o mototaxista paraguaio Claudio Gonzáles, ele foi morto na região de Porto Murtinho na fronteira com o Paraguai, o que chamou a atenção dos investigadores, é a forma brutal que ele foi morto.

Investigadores do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil de Porto Murtinho, realizaram busca e apreensão em uma Fazenda, no município de Bonito, onde cumpriram na manhã da última quinta-feira (06) onde conseguiram prender de um dos envolvidos na morte do mototaxista.

Mas de acordo com os investigadores o principal suspeito identificado como Felipe Santiago Galeano, se encontra preso na cidade de paraguaia de Vallemy, onde se encontrava após executar o mototaxista.

O Delegado Dr João Cleber revelou que o crime aconteceu porque “Galeano” teria sido orientado por outra pessoa ainda não foi identificada para roubar a moto da vítima.

Mas durando a ação dos criminosos, acabaram matando o mototaxista Claudio. O delegado vai ouvir o envolvido, para apurar como Cláudio foi levado até o local onde foi emboscado e executado com vários golpes de faca.