Na noite de ontem (30), por volta das 21 horas, um senhor de 51 anos estava dentro do seu veículo em frente a sua casa, quando foi abordado por dois indivíduos armador no bairro Aero Rancho.

O fato aconteceu quando a vítima estava chegando em sua residência, e dois rapazes que estavam a pé acabaram rendendo ele, e em depoimento a polícia um deles era magro, e alto, usava um boné e estava armado com uma pistola de cor preta. A ação foi tão rápida que ele não conseguiu relatar as características do outro envolvido no roubo.

O autor que estava armado chegou dizendo: “perdeu; passa o telefone celular”, e com medo de algo pior acontecer, a vítima acabou entregando o seu aparelho para os assaltantes.

Logo após o roubo, os autores fugiram em direção a Avenida Marechal Deodoro, a vítima informou ainda que a rua tem pouca iluminação o que facilitou a ação dos bandidos.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Bairro Piratininga. E a polícia investiga o caso.