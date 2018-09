O corpo foi encontrado por populares com os pés e as mãos amarados

Na tarde da última quinta-feira (6) populares da cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero encontraram o corpo de um homem com os pés e as mãos amarados e com sinais de tortura e de que havia sido enforcado. O corpo foi encontrado em uma área isolada da cidade a poucos metros da linha divisória de Ponta Porã.

De acordo com informações do site Porã News a vítima foi identificada como Claudio Junior Morel Caceres, 33 anos, vulgo “Mario Borracheiro”. A polícia local acredita que o borracheiro foi enforcado após ser torturado.

Segundo os investigadores a vítima teria sido executada possivelmente em um ajuste de contas do crime organizado, mas a polícia não descarta nenhuma hipótese.