Rosnei Camargo, 41 anos, que foi encontrado boiando no Rio Taquari em Coxim teria sido assassinado com golpe de machado na cabeça. O caso aconteceu na última quarta-feira (22). Um dos suspeitos pelo homicídio está foragido.

De acordo com as informações do Edição MS, um homem de 33 anos, conhecido como “Aguinaldinho” e outro suspeito identificado como “Paraná” estariam envolvidos no assassinato.

Segundo o site, o motivo da execução seria por causa de uma divisão de dinheiro recebido por um serviço de capinagem na região.

"Aguinaldinho" foi preso e durante o depoimento, revelou que não matou a vítima, apenas presenciou o assassinato. Após ser ouvido, o suspeito foi liberado.

Já "Paraná" continua sendo procurado pela polícia local. Ainda conforme o site de notícias, testemunhas contaram que ele teria sido o primeiro agressor a dar o golpe com o machado.